Adel Taarabt, médio marroquino ex-Benfica, apontou um golaço no empate (2-2) entre o Al-Nasr, clube que representa, e Al Ahli, treinado por Leonardo Jardim, na ronda 23 do campeonato dos Emirados Árabes Unidos. Acabaria depois por ser expulso pouco depois com um duplo amarelo no primeiro minuto de descontos.