Surge mais um vídeo do momento em que Ronaldo atira telemóvel de adepto ao chão

Momento em que o craque português atira o telemóvel de um adepto do Everton ao chão, no final do Everton-Manchester United, continua no centro da polémica e, este domingo, mais um vídeo se tornou viral. Ora veja. [Vídeo via Twitter]

Leia também Cristiano Ronaldo Ronaldo pede desculpa a adepto a quem partiu o telemóvel Em causa uma reação do português, que após a derrota do Manchester United frente ao Everton atirou um telemóvel de um adepto à porta do túnel para o chão.