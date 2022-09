Darwin regressou esta terça-feira aos golos - não marcava desde o dia 6 de agosto, ao serviço do Liverpool -, ao fazer o segundo do Uruguai, adversário de Portugal no Mundial, no particular com o Canadá, que começou o jogo com Eustáquio no onze. Partida ainda decorre.

Leia também Ciclismo W52-FC Porto já se inscreveu para a época de 2023 Federação Portuguesa de Ciclismo recebeu nove pedidos de licenças para a próxima época, que ainda terá de aprovar, notando-se a ausência do Louletano.