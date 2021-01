Paulinho, figura emblemática do Sporting e técnico de equipamentos do clube leonino, cumpriu o período de isolamento depois de ter testado positivo à covid-19 ainda na Madeira e já voltou ao trabalho em Alcochete. No sábado, poderá marcar presença na final da Taça da Liga, diante do Braga e, esta sexta-feira, os leões anunciaram o seu regresso através de um vídeo original, com a ajuda do extremo Nuno Santos. Ora veja.