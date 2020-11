O Sporting lançou esta sexta-feira uma nova campanha publicitária, para promoção dos equipamentos. No vídeo, é revelado o "ADN" Sporting, com várias figuras do plantel a aparecerem com metade da cara de um leão. O staff médico do emblema leonino analisa com detalhe uns exames médicos dos jogadores, concluindo que possuem "ADN Sporting": Esforço, Dedicação, Devoção e Glória.