Sporting e Santa Clara receberam apoio especial antes da meia-final da Taça da Liga

Minutos antes de Sporting e Santa Clara discutirem a passagem à final da Taça da Liga, jogadores e staff dos clubes, à chegada ao estádio, receberam o ânimo de utentes do Centro de Reabilitação de Alcoitão (CMRA), proporcionado, em troca, um momento de alegria a pessoas que lutam, não por títulos, mas pela vida.

Vários atletas e os respetivos treinadores de Sporting e Santa Clara puderam, durante alguns segundos, estabelecer contacto com esses utentes, naturalmente ansiosos para verem, de forma como que exclusiva, alguns dos seus ídolos através de um videowall instalado na zona de acesso aos balneários.

A iniciativa, de aproximação do futebol profissional à vertente social, foi promovida pela Fundação do Futebol e teve, novamente, como intuito oferecer, sobretudo, uma força extra àqueles que mais precisam, no caso para poderem continuar a enfrentar, com um sorriso, uma situação clínica desfavorável.