No último treino na Academia antes da deslocação para Dortmund, o Sporting treinou esta segunda-feira com Marsá e Goulart, centrais da equipa B, no grupo, enquanto Pote e Gonçalo Inácio continuam ausentes. Rúben Amorim e Matheus Nunes vão fazer a antevisão ao jogo com o Borussia, da segunda jornada da fase de grupos da Champions, em conferência agendada para as 13h30.