Famoso Youtuber IShowSpeed, adepto de Cristiano Ronaldo, vestia uma camisola do jogador português enquanto assistia à estreia de Lionel Messi pelo Inter Miami, no estádio. Antes do pontapé livre que viria a decidir o jogo, Speed afirmou que se o astro argentino marcasse, tornar-se-ia fã do jogador do clube norte-americano. Pois bem, Messi marcou e o Youtuber festejou... com a camisola do argentino, que trazia por baixo da de Ronaldo. Ora veja o curioso momento

