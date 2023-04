Ao intervalo do Nápoles-Milan (0-4), no domingo, Luciano Spalletti, treinador dos napolitanos, confrontou Rafael Leão pela forma como o avançado festejou o primeiro golo (fez mais um na segunda parte). Paolo Maldini, diretor dos rossoneri, defendeu o português, dizendo ao adversário para se acalmar: "Estás muito nervoso, já ganhaste o campeonato... Que c****** queres?", terá dito Maldini a Spalleti.