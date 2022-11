No Brasil-Suíça (1-0) de segunda-feira, um sósia de Neymar atraiu as atenções e enganou muitas pessoas. Desde seguranças e adeptos. Eigon Oliver, já famoso nas redes sociais, conseguiu até entrar no relvado do Estádio 974, no Catar, e durante a partida, nas bancadas, tirou fotografias com muitas pessoas que acharam que o "verdadeiro Neymar" estava ali. Na verdade, o avançado do PSG ficou no hotel a recuperar da lesão no tornozelo direito.