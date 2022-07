O sorteio do campeonato romeno protagonizou um momento insólito. Ilie Dumitrescu, antigo internacional pela Roménia, retirou a bola que continha o nome do Petrolul Ploiest, mas abri-la foi um problema. Bogdan Stelea, também ele uma antiga figura do futebol daquele país, resolveu o problema... com gargalhadas à mistura.