Depois do susto, aos 78 minutos do embate do Vitória de Guimarães frente ao Belenenses, quando caiu inanimado após chocar de cabeça com Tomás Ribeiro e Alisson Safira, o Vitória partilhou esta terça-feira um pequeno vídeo de Rochinha, sorridente e já visivelmente recuperado. De recordar que o jogador teve alta ainda no domingo, após exames complementares no hospital.