Simeone confronta adeptos da Real Sociedad que atiraram objetos ao autocarro do Atlético

A comitiva do Atlético Madrid não ganhou para o susto à chegada à Real Arena, no qual vai defrontar, esta quarta-feira, a Real Sociedad, em jogo da Taça do Rei.

Esperado por milhares de adeptos bascos, o autocarro colchonero, assim que se aproximou das imediações do recinto, foi alvo de arremesso de vários objetos, tendo ficado com três vidros partidos, segundo relatos da Imprensa espanhola.

O momento violento causou a ira de Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, ao ser visto agitado na parte frontal do autocarro, junto ao motorista do mesmo, a condenar o sucedido em diálogo com um dos agentes de segurança.