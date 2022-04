Fã assumido de Diego Maradona, antigo craque do Nápoles falecido em 2020, José Mourinho, por ocasião do jogo da Roma ante o clube do sul de Itália, prestou homenagem a "El Pibe" durante uma visita ao memorial posto na cidade. O técnico, acompanhado por Tiago Pinto, depositou, silenciosamente, um ramo de flores no local, enquanto dezenas de pessoas curiosas assistiam ao momento simbólico. A atitude de Mourinho arrancou aplausos e palavras de agradecimento.