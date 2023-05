O Galatasaray de Sérgio Oliveira sagrou-se na terça-feira campeão da Turquia, acabando com o sonho de Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe. Depois de ter marcado na goleada que carimbou o título, o antigo médio do FC Porto foi um dos reis na hora da festa. Ora veja

