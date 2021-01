Após conduzir o Palmeiras à conquista da Taça Libertadores, Abel Ferreira centrou parte do seu discurso nos "sacrifícios" familiares que leva a cabo para melhorar a cada dia como treinador. Questionado sobre as palavras do compatriota, Sérgio Conceição fez uma pequena reflexão e considerou que há aspetos que compensam o menor tempo passado com a família. Saiba o que disse o técnico do FC Porto no vídeo acima.