Há exatamente 23 anos, Sérgio Conceição marcou um hat-trick por Portugal frente à Alemanha (3-0), num jogo relativo à fase de grupos do Europeu de 2000. Depois de o Canal 11 ter assinalado o aniversário dessa vitória, o treinador do FC Porto partilhou o respetivo vídeo nas "storys" do Instagram, recordando os golos [vídeo - Twitter/Canal 11].

Leia também FC Porto Juninho Capixaba é lateral referenciado pelo FC Porto Esquerdino de 25 anos é treinado por Pedro Caixinha no RB Bragantino. Em 2023, já anotou três golos e ofereceu outros dois em 29 jogos