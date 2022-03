Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, agendado para as 18h00 de domingo, Sérgio Conceição foi questionado sobre se este seria o futebol mais vistoso das cinco épocas do treinador ao serviço do FC Porto. Ouça a resposta.

Leia também Internacional Jogador brasileiro não compreende decisão do Shakhtar: "Esperava que não nos fizessem voltar" Aquando do escalar do conflito entre Ucrânia e Rússia, o Shakhtar Donetsk estava a realizar um estágio (campeonato estava interrompido) na Turquia. Apercebendo-se da situação, os jogadores não quiseram voltar a Kiev, mas o clube decidiu manter o plano. Pouco depois, a guerra começou.