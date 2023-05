Otávio fez o 2-2 para o FC Porto, já perto do final do prolongamento do jogo com o Famalicão. A euforia foi total, mas acabou com a expulsão de Sérgio Conceição. Evanilson ainda faria o 3-2 final. Equipa azul e branca junta-se ao Braga na final da Taça de Portugal.