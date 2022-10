Treinador do FC Porto foi expulso após o apito final do clássico, que o Benfica venceu no Estádio do Dragão por 0-1, depois de dirigir-se à equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro. Ora veja.

