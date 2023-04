Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Santa Clara, agendada para as 20h30 de sábado e a contar para a 28.ª jornada da Liga Bwin, quando questionado sobre as declarações de Herrera, que não imagina os dragões sem o atual treinador

