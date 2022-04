Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo com o Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, e abordou o castigo a Pepe, pelos incidentes entre as duas equipas no clássico do campeonato, no Dragão. Técnico criticou o timing, mas também admitiu que não foi apanhado de surpresa.