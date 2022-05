Em conferência de Imprensa de antevisão ao clássico com o Benfica (sábado, 18h00, na Luz), o treinador do FC Porto foi questionado sobre uma mensagem que Fernando Belluschi, antigo jogador dos "dragões", deixou aos jogadores portistas [sobre concentrarem-se apenas no jogo e não no título] e sobre o facto de vários jogadores que foram treinados por si no FC Porto estarem nas várias finais europeias. Confira as respostas de Sérgio Conceição.