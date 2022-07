Rúben Semedo está de férias, mas vai mantendo a forma, como se pode ver no vídeo divulgado pelo central nas redes sociais, no qual surge a jogar futsal, curiosamente com uma camisola de treino do FC Porto. O defesa esteve cedido pelo Olympiacos aos dragões na segunda metade de 2021/22, época que terminou com a conquista da dobradinha. O FC Porto, recorde-se, não exerceu a opção de compra no valor de 5,5 milhões e Semedo aguarda novidades quanto ao futuro.