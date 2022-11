A Seleção Nacional, presente no Mundial do Catar, participou esta segunda-feira numa ação solidária em que os 26 jogadores, separados em pares, foram desafiados a desenhar um retrato do parceiro.O resultado do trabalho, que pode ser visto no vídeo acima, vai ser doado a instituições de cariz social selecionadas pelos atletas.

Leia também Mundial 2022 O golo de Taremi frente à Inglaterra que até Beckham aplaudiu. Assista ao vídeo A Inglaterra está a defrontar o Irão, treinado por Carlos Queiroz, na primeira jornada do grupo B do Mundial de 2022. Aos 65 minutos, já depois de os ingleses terem marcados quatro golos, Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, marcou o primeiro golo iraniano na partida, arrancando inclusive aplausos de David Beckham.