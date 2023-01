Seis momentos marcantes da carreira de José Mourinho, que comemora 60 anos

José Mourinho chega aos 60 anos como o treinador português com mais troféus conquistados de sempre. Uma ascensão banhada a ouro e sem fim à vista.

SEIS MOMENTOS MARCANTES

Estreia no Bessa mas com o pé esquerdo

A 20 de setembro de 2000, o Bessa foi palco do primeiro jogo de Mourinho como treinador principal, pelo Benfica. Ironicamente, estreou-se com uma derrota (1-0, por Duda) frente ao futuro campeão nacional, o Boavistão de Jaime Pacheco. Dez jogos depois, Mourinho deixaria as águias.



Liga dos Campeões culmina dois anos de sonho

A 26 de maio de 2004, o FC Porto conquistava pela segunda vez o título europeu, com Mourinho ao comando de uma equipa que viveu duas épocas quase perfeitas: dois campeonatos nacionais, uma Taça e uma Supertaça de Portugal, a Taça UEFA e a referida Champions. Depois, rumou a Londres.

"Special One" levou a revolução à Premier League

O rótulo de "Special One" colou-se-lhe na apresentação pelo Chelsea e os anos seguintes justificaram a alcunha: os blues foram campeões, 50 anos depois, e repetiram na época seguinte. Juntou-lhe Taça, Supertaça e duas Taças da Liga; na segunda passagem, mais uma liga e outra Taça da Liga.

Segunda Champions e tripleta histórica

Duas temporadas no Inter de Milão traduziram-se em mais cinco troféus para o agora "Lo Speciale", que fez a única tripleta da história dos nerazzurri. Ao cabo de 45 anos voltaram a ser campeões europeus, em 2010, ano de título e Taça de Itália. Um ano antes, ganhara a Série A e a Supertaça.

Liga dos cem pontos e sempre no olho do furacão

Três épocas e três troféus no Real Madrid dizem pouco do "furacão Mourinho": foram anos tumultuosos, de guerras verbais e campais com o Barcelona de Guardiola. O português interrompeu o domínio do Barça com a célebre liga dos cem pontos. Juntou-lhe a Taça do Rei e a Supertaça.

De Roma para a eternidade

Crucificado pela passagem no Manchester United (2016-19), onde ganhou a sua segunda Liga Europa, uma Supertaça e uma Taça da Liga inglesa, Roma parecia um passo atrás. Mas Mourinho venceu a primeira Conference League e passou a ser o único técnico a deter as três competições da UEFA.