Treinador do FC Porto, no final da antevisão ao duelo com o Académico de Viseu (quarta-feira, 20h45, "quartos" da Taça de Portugal), não deixou passar em branco as declarações de Rui Santos, no seu programa desportivo na CNN, sobre a expulsão do técnico no Marítimo-FC Porto.

Leia também Portugueses Tudor aborda estreia de Vitinha e brinca: "Acho que me vai pagar um café" Treinador do Marselha não revelou se o avançado contratado ao Braga no mercado de inverno vai ser titular frente ao PSG, na quarta-feira, aproveitando para fazer uma aposta amigável com um jornalista sobre supostas palavras que terá dito após a derrota diante do Nice (1-3).