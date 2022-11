Já depois de os jogadores do Atlético de Madrid - à exceção de João Félix - agradecerem o apoio dos seus adeptos presentes no Estádio do Dragão, onde os "colchoneros" perderam por 2-1 com o FC Porto, Saúl Ñíguez permaneceu no relvado, sozinho, durante cinco minutos, continuando a ouvir os fãs após o adeus às competições europeias, fruto da derrota do clube espanhol e do empate do Bayer Leverkusen, 0-0, na receção ao Club Brugge. Ora veja. [vídeo via Twitter]