O Bayern venceu no sábado por 1-0 em casa do Friburgo, em jogo da 27.ª jornada da Bundesliga. Aos 45+3', Leroy Sané tentou variar o flanco com um passe longo para um colega de equipa, mas acertou em cheio na cara de Matthijs de Ligt, que foi apanhado de surpresa e caiu ao relvado [vídeo - Twitter/Eleven Sports].

