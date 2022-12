Salt Bae, chef das estrelas e emplastro na festa da Argentina

Afinal, quem é Salt Bae. É um famoso chef das estrelas (Nusret Gokce, turco) que desceu ao relvado nos festejos da Argentina campeã do mundo no Catar, irritando muitos telespetadores, além de chegar mesmo a perturbar os jogadores com a sua insistência para fotos, como sucedeu com Messi. Intrometeu-se em momentos que os jogadores queriam como seus, para a posteridade, mas se foi ao relvado teve autorização para isso, ou terá mesmo sido convidado. O próprio acaba de publicar um vídeo em que recebeu Messi e Pogba no seu restaurante, onde serve carne grelhada banhada em ouro.

He needed to be humbled. pic.twitter.com/BTRy4raRMC - D. Reggie Brown (@ReggBrown25) December 19, 2022