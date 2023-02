Safira e Afonso Freitas, jogadores do Vitória de Guimarães, visitaram esta tarde a Escola EB 1 de Oliveira do Castelo. Acompanhados pelo vice-presidente Nuno Leite, o avançado e o lateral-esquerdo do Vitória deram autógrafos e tiraram fotografias com os alunos do 1°, 3° e 4° ano, turmas onde estão inseridos alunos do ensino especial.