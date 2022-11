Sá Pinto perde a calma e adjunto fica com "as orelhas a arder". Assista ao momento

Está a circular nas redes sociais um vídeo no qual Ricardo Sá Pinto, que conquistou recentemente a Supertaça do Irão ao serviço do Esteghlal, dá um grande raspanete ao adjunto Rui Mota a meio de um jogo, visivelmente irritado. Ora veja.

