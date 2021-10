O escocês Ryan Gauld, antigo jogador do Farense e do Sporting, entre outros, marcou o terceiro tento da época pelo Vancouver Whitecaps, da MLS (Estados Unidos), para onde foi jogar em julho. O golo surgiu num remate de primeira e valeu o triunfo, em casa, diante do Sporting Kansas City. Janio Bikel entrou ao intervalo no Vancouver. Luís Martins foi titular no Kansas.