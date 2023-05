No final do Benfica-Braga, que terminou com a vitória encarnada por 1-0, o Estádio da Luz cantou em uníssono que "o Benfica ganhou". Rui Costa, presidente, e outros dirigentes, como Simão Sabrosa e Rui Pedro Braz, que estavam na tribuna presidencial, celebraram com muito entusiasmo e acompanharam os adeptos no cântico.