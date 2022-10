Antonio Rudiger, defesa-central do Real Madrid, chocou violentamente com Anatoliy Trubin, guarda-redes do Shakhtar, e fez um golpe profundo na cara, tendo de ser suturado com 20 pontos. O clube merengue filmou tudo: da chegada ao balneário até à rápida intervenção dos médicos. Espanhóis e ucranianos empataram 1-1, na terça-feira, num jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Veja o vídeo.