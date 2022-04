O defesa-central do Manchester City Rúben Dias deu uma entrevista ao podcast WiBCast, onde participa a irmã de Alex Telles, Helen Telles, e um dos temas abordados foi a forma lidou com a chegada à equipa principal do Benfica e a carreira como profissional de futebol

Leia também Motores Miguel Oliveira terá recebido proposta da Yamaha Português da KTM ainda não anunciou em que equipa alinhará na próxima temporada de MotoGP