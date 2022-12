A imprensa árabe avança esta sexta-feira que a oficialização de Cristiano Ronaldo como jogador do Al Nassr está para breve, devendo mesmo ser amanhã, sábado. Dessa forma, os adeptos do clube saudita voltaram em massa às lojas do clube, na procura pelas camisolas do internacional português. Veja um exemplo. [Vídeo via Twitter @MUATH_ALJANDAL]