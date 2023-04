Ronaldo negociou um Porsche pelo número de uma das Pussycat Dolls

Rod Thornley, massagista do Manchester United em 2009, o último ano de Ronaldo nos Red Devils, contou ao podcast Under the Cosh uma história curiosa com o avançado português.

Depois de lhe ter conseguido o contacto de Mannii Minogue, irmã da cantora Kylie Minogue, Ronaldo pediu-lhe o de Kimberly Wyatt, das Pussycat Dolls. "O que ganho eu com isso", respondeu Rod Thornley, ao que Ronaldo lhe prometeu o seu Porsche de 60 mil libras a metade do preço quando fosse para o Real Madrid.

"Demorei uns dez minutos em conseguir o número. Quando chegou o fim da época perguntei-lhe pelo nosso arranjo. Dei-lhe 30 mil e ao dia seguinte vendi-o por 60! Tive umas férias espetaculares nas Maldivas nesse ano", conta Rod Thornley.