Ronaldo: "Ferguson foi a razão principal para voltar ao Manchester United"

Craque português assumiu, esta quarta-feira, que o antigo treinador escocês do Manchester United, com quem trabalhou entre 2003 e 2009, teve capital importância e influência para regressar, 12 anos depois, ao clube de Old Trafford.

"Como todos sabem, desde que assinei pelo Manchester [United] aos 18 anos, Sir Alex Ferguson foi a chave. Lembro-me quando joguei contra o Manchester [United] quando estava no Sporting. É como um pai no futebol para mim. Ajudou-me muito, ensinou-me muitas coisas. Ele teve um papel muito importante, pela relação que tínhamos. Mantivemo-nos sempre em contacto, é uma pessoa inacreditável. Gosto muito dele e ele foi a razão principal para eu estar na posição em que estou, ter assinado pelo Manchester United."

Na passada terça-feira, o capitão da Seleção Nacional já dedicara inclusive, através de uma publicação nas redes sociais, a decisão de ingressar no Manchester United a Alex Ferguson. "Sir Alex, esta é para si...", pode ler-se no Instagram oficial de CR7.