Craque português celebrou no domingo o 37º aniversário e a companheira Georgina Rodríguez ofereceu-lhe um imponente Cadillac Escalade, um carro de sete lugares, com 5,5 metros de comprimento e um motor com 420 cavalos de potência. As versões topo de gama, nos Estados Unidos, custam mais de 100 mil dólares [aproximadamente 87 mil e 300 euros]. [Vídeo via Instagram Georgina]