A conta espanhola da Roma, no Twitter, publicou um vídeo de um lance em que Sérgio Oliveira "bailou" entre adversários do Empoli, antes de ser parado em falta, e onde José Mourinho aparece a aplaudir o jogador. Na descrição, os italianos apelidam o médio de "Serginho Oliveira" com um emoji relativo a um mágico.