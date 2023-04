Roger Schmidt sobre Conceição: "Venceu muitos títulos nos últimos anos"

Declarações de Roger Schmidt treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o FC Porto, marcado para as 18h00 de sexta-feira.

Leia também Basquetebol Benfica contesta castigo a Ivan Almeida: "Intolerável perseguição" O internacional cabo-verdiano está acusado de "tentativa de ofensa à integridade física de juiz", cuja pena vai de três meses a dois anos e meio de suspensão; e de "ameaças" (um a três jogos de suspensão).