Rodrigo Conceição estreou-se na Liga dos Campeões na goleada do FC Porto na casa do Club Brugge (4-0). Após o empate do Atlético de Madrid com o Bayer Leverkusen (2-2), que ditou o apuramentos dos dragões para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o lateral reagiu aos dois marcos com um vídeo nas redes sociais.