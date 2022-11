Rochinha e Paulinho em sessão de autógrafos e com um momento curioso

Rochinha e Paulinho, dois jogadores da equipa principal do Sporting, marcaram esta segunda-feira presença no Freeport, em Alcochete, para uma sessão de autógrafos. No convívio com os adeptos, tempo para imitar o festejo habitual do ponta de lança.

