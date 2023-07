Roberto Martínez faz 50 anos a pensar na final do Europeu: "No próximo ano..."

Roberto Martínez está esta quinta-feira de parabéns e na passagem do 50.º aniversário projetou já o que pode acontecer dentro de um ano. "13 de julho é uma data em que será sempre difícil celebrar com a família e no próximo ano espero não o fazer", disse numa conversa informal com o Canal 11, precisando que a final do Campeonato da Europa do próximo ano realiza-se, exatamente, um dia depois, ou seja, a 14 de julho de 2024.

O selecionador de Portugal continua entusiasmado com o seu novo projeto de carreira em Portugal e diz sentir-se muito bem. "O meu pai diz que não gosta de celebrar aniversários porque indicam um número que não traduz a forma como nos sentimos", brincou o espanhol.