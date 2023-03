Nas redes sociais, a Cryptodata RNF MotoGP Team publicou um vídeo com o resumo do dia no Grande Prémio de Portugal. A corrida ficou marcada pela queda do piloto português Miguel Oliveira e as reações ao incidente podem ser vistas neste vídeo. Desde a equipa, ao chefe Razlan Razali e ao pai do Falcão, Paulo Oliveira.