Marcelo Gallardo está de saída do comando técnico do River Plate, oito anos depois. Após o seu último jogo em casa do gigante argentino, na segunda-feira, diante do Rosario (derrota por 1-2), o clube, no meio de várias comemorações, publicou um emocionante vídeo que resume a memorável passagem do técnico por Buenos Aires.

Leia também Extra Rui Pinto para a juíza: "Eu tenho o 12.º ano..." Confrontado com um e-mail de outubro de 2015 em que Aníbal Pinto refere que poderia estar em causa um crime de extorsão, Rui Pinto admitiu que "nalgum período poderá ter sido utilizada essa expressão, ou chantagem"