Renato Sanches lembra estreia pelo Benfica: "Os sacrifícios vão ser recompensados..."

Numa entrevista ao canal oficial do PSG, o médio Renato Sanches recordou o dia 30 de outubro de 2015, quando fez a estreia pela equipa principal do Benfica, num jogo contra o Tondela. Veja o vídeo.

"Foi algo muito especial. Aconteceu tudo muito rápido. Eu estava na equipa B do Benfica e comecei a treinar com a equipa principal. Para mim e para a minha família foi um momento muito especial, porque quando começas a jogar na equipa principal começas a perceber que aquilo que vivenciaste no passado e os sacrifícios que fizeste vão ser recompensados", afirmou o internacional português.