Renato Gaúcho saiu e adeptos do Flamengo voltam a cantar por Jorge Jesus no Maracanã

No final de outubro, depois de ter o Flamengo ter sido eliminado da Taça do Brasil pelo Athletico Paranaense, ao perder por 3-0 na segunda mão, os adeptos cantaram "Olé, Olé, Míster", um cântico que dedicaram a Jorge Jesus, na altura da passagem do treinador português pelo Brasil. Agora, a história repetiu-se. O Mengão venceu o Ceará por 2-1, mas já sem treinador - Renato Gaúcho deixou a equipa após a derrota na Libertadores, frente ao Palmeiras, de Abel Ferreira - e os cariocas voltaram a cantar pelo técnico do Benfica.

No final da partida, Everton Ribeiro, um dos jogadores mais influentes do Flamengo, comentou os cânticos da 'torcida'. "Este carinho que os adeptos têm por Jorge Jesus é fruto do trabalho dele, do que ele fez aqui, ele merece. Agora, vamos ver o que vai acontecer daqui para a frente", atirou.