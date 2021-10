A poucos meses de se apresentar na Academia de Alcochete, na qual é esperado em março de 2022, altura em que completa 18 anos, Abdul Fatawu Issahaku mudou de clube no Gana, deixando o Steadfast para representar o Dreams FC, por empréstimo. A prioridade do médio-ofensivo é ter competição para chegar com os índices físicos ideais para ainda ser integrado nos juniores ou sub-23 em 2022. A verdade é que se estreou com um grande golo.